Przez kilkanaście lat w polskim sporcie było tylko kilka niezmiennych rzeczy: medale skoczków narciarskich, sukcesy siatkarzy i mistrzostwo Polski w piłce ręcznej dla zespołu z Kielc.

Duet Bertus Servaas jako właściciel i Tałant Dujszebajew jako trener stworzył zespół, któremu nikt w Polsce nie potrafił dorównać. Blisko była tylko Orlen Wisła Płock, ale i ona przegrywała, gdy dochodziło do decydujących meczów. Były też sukcesy w Europie, nie tylko triumf w Lidze Mistrzów w 2016 r., ale również dwa srebrne i dwa brązowe medale w tych prestiżowych rozgrywkach.

Koniec epoki w Kielcach. Dlaczego odchodzi trener Tałant Dujszebajew?

To już jednak jest przeszłość, a Industria musi otworzyć nowy rozdział. Najpierw z klubu odszedł Servaas, teraz nie będzie także Dujszebajewa. Decyzja o rozstaniu z doświadczonym szkoleniowcem wywołała szok, bo przecież miał on kontrakt ważny jeszcze na przyszły sezon i deklarował, że chce w Kielcach dopracować do emerytury. Uznał jednak, że czas na zmiany, a drużyna potrzebuje nowego impulsu.

Czytaj więcej Plus Minus Bertus Servaas mówi: Dość Kończy się w Kielcach pewna epoka. Odkąd Bertus Servaas przejął klub piłki ręcznej, stał się on potęgą w Polsce i w Europie, a sam prezes – królem...

Dwa ostatnie finały mistrzostw Polski Industria po zaciętej walce przegrała z Wisłą. Teraz z odwiecznym rywalem poniosła porażkę w półfinale Pucharu Polski. Nie można mówić o przypadku. Widać, że układ sił się odwrócił, a kilkuletnia praca w Płocku Xaviego Sabate przyniosła efekty.

Industrię czekają poważne zmiany. Z klubu na pewno odchodzą synowie Dujszebajewa Alex i Daniel, którzy przez wiele lat byli tutaj podstawowymi zawodnikami. Nie wiadomo, czy nie pojawią się kolejne ruchy kadrowe. Przyjdą za to rozgrywający: reprezentant Chorwacji Luka Klarica (RK Zagrzeb), reprezentant Francji Julien Bos (Nantes) i Białorusin Kiril Rabczyński (SKA Mińsk). Będzie też nowy bramkarz, Serb Dejan Milosavljev (Fuechse Berlin). Zapowiada się więc poważna przebudowa.

Kto następcą Tałanta Dujszebajewa?

Industria od dawna ma wyrobioną markę na europejskim rynku, ale do gry w Kielcach przyciągał też sam Dujszebajew, z którym chciało pracować wielu zawodników. Nie wiadomo, jak będzie teraz.

Czytaj więcej Plus Minus Czarodziej i jego muszkieterowie Tałant Dujszebajew to nie jest zwykły najemnik, ale trener, za którym piłkarze ręczni idą w ogień, nawet jeśli czasami muszą usłyszeć kilka gorzkic...

Tymczasowy trener Krzysztof Lijewski był kiedyś świetnym piłkarzem, ale jako szkoleniowiec dopiero zaczyna, a w Kielcach czasu na naukę nie ma. Prezes Paweł Papaj mówi, że już zgłaszają się trenerzy, którzy chcieliby pracować w Kielcach.

Naturalnym następcą wydaje się Uros Zorman. Słoweniec przez siedem lat grał w Industrii, potem był asystentem Dujszebajewa, a po dwóch latach zaczął pracę na własny rachunek. Paweł Papaj podkreśla, że nowym trenerem musi być człowiek z doświadczeniem, ale jednocześnie taki, który będzie się czuł na siłach, żeby poprowadzić drużynę do sukcesów.

Zorman pracował już jako trener klubowy i selekcjoner reprezentacji Słowenii. Teraz ma 46 lat, czyli tyle, ile miał Dujszebajew, gdy przyjechał do Polski.