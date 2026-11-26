Po meczu z Lewskim (0:1) UEFA zdecydowała o odwieszeniu kary dla Jagiellonii za niewłaściwe zachowanie kibiców (zakłócanie porządku i rzucanie przedmiotami na murawę przed spotkaniem w Sofii).

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Europejska federacja nałożyła na fanów z Białegostoku zakaz wyjazdowy na najbliższy mecz z Sunderlandem. Angielski klub poinformował o anulowaniu biletów dla kibiców Jagiellonii, zapewniając, że zwróci im pieniądze za sprzedane już wejściówki.

Kibice Jagiellonii nie wejdą na stadion Sunderlandu

Sunderland zaznaczył również, że ograniczenie dotyczy nie tylko sektora gości, ale całego stadionu. Ostrzegł, że odmówi wstępu osobom, które zakupiły bilety inną drogą, będą próbowały obejść zakaz i dostać się na trybuny.

– Każdy kibic Jagiellonii, znaleziony na terenie stadionu, zostanie z niego usunięty – oświadczył Sunderland.

Anglicy odradzili kibicom z Polski nawet samą podróż do Sunderlandu i zalecili unikanie przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu w porze meczu (stowarzyszenie kibiców Jagiellonii zrezygnowało z organizacji wyjazdu).

Liga Europy. Czy Jagiellonia ma jeszcze szanse na awans?

Drużyna Adriana Siemieńca w prawdopodobnie najtrudniejszym meczu tej jesieni nie będzie więc mogła liczyć na doping swoich fanów.

Po czterech spotkaniach Jagiellonia ma zaledwie trzy punkty (za zwycięstwo nad Araratem-Armenia) i walczy o przetrwanie w pucharach. Sunderland w Premier League wyprzedza tylko Manchester United i Crystal Palace, ale w Lidze Europy radzi sobie lepiej – uzbierał siedem punktów i ma duże szanse na awans do fazy pucharowej.

Transmisja meczu Sunderland – Jagiellonia w czwartek o 21.00 w Super Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na platformie Polsat Box Go