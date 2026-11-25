Po meczach Ligi Narodów pod adresem kadry Jana Urbana pojawiło się wiele krytyki. Polacy grali słabo, chaotycznie, a szczególnie martwiła dziurawa obrona. Gole stracone w meczu z Rumunią (1:2) padły po prostych błędach, a nawet w zremisowanym 1:1 spotkaniu ze Szwecją najwięcej pochwał zebrał bramkarz Sławomir Abramowicz.

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Właściwie każdy stały fragment gry wzbudzał pod naszą bramką alarm i to nawet wtedy, gdy Szwedzi kolejny raz wybierali podobny wariant rozegrania. Przy rzutach rożnych często wrzucali piłkę na dalszy słupek, gdzie zgrywał ją niepilnowany przez nikogo zawodnik. Przy rzutach wolnych kilku Szwedów zawsze ustawiało się za plecami Polaków i swobodnie wbiegało przed naszą bramkę. Zresztą, w ten sposób piłkarze Urbana tracili gole również w marcowym barażu o udział w mistrzostwach świata.

Stałe fragmenty gry. Problemy kadry Jana Urbana

Trzeba oddać Urbanowi sprawiedliwość, że nie tylko za jego kadencji reprezentacja ma problem z obroną przy stałych fragmentach. Już kilka lat wcześniej, kiedy drużynę prowadził Paulo Sousa, zwracało uwagę to, jak łatwo rywale stwarzali zagrożenie pod naszą bramką. W sparingu z Islandią przed Euro 2020 Polacy stracili w ten sposób dwa gole (2:2). Błędu nie ustrzegli się podczas samego turnieju w meczu ze Słowacją (1:2), a potem w listopadowym spotkaniu eliminacji mundialu z Andorą (wygranym 4:1).

W sztabie reprezentacji Polski nie było do tej pory trenera od stałych fragmentów gry. Zajmuje się tym trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk. Dzisiaj to jednak nie wystarcza, bo nowoczesny futbol idzie naprzód i stara się wykorzystać każdą okazję do strzelenia gola. W sztabach wielu klubów pracują tacy trenerzy. Na Zachodzie, w bogatszych ligach, to jest standard, ale i w Polsce widać ten trend.

Przed startem sezonu na zdjęciu drużyny Legii Warszawa było więcej członków sztabu niż zawodników, bo tak pracuje Marek Papszun. W Legii Warszawa odpowiada za tę działkę Rafał Figiel, który trafił na Łazienkowską latem. Od tego czasu w postawie piłkarzy widać postęp. W zeszłym sezonie Legia straciła po stałych fragmentach aż 14 goli, a zdobyła 11. Teraz straciła ledwie dwa, a strzeliła już dziewięć.

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Także reprezentacje zatrudniają takich trenerów, ewentualnie wypożyczają ich z klubów na czas zgrupowań. Najlepszym przykładem są tutaj Szwedzi, którzy ściągnęli Andreasa Georgsona, na co dzień pracującego w Tottenhamie. Klub z Londynu w poprzednim sezonie był w czołówce drużyn Premier League, jeśli chodzi o obronę przy rzutach rożnych i wolnych oraz zdobywanie bramek w takich sytuacjach.

Kogo zatrudniają najlepsze reprezentacje piłkarskie?

Właściwie każda reprezentacja ma kogoś takiego w swoim sztabie, niekoniecznie pochodzącego z tego kraju. Roberto Martinez, który trenował Portugalczyków, sprowadził do pomocy Szkota Austina MacPhee. Włosi mają niezwykle doświadczonego Gianniego Vio, Duńczycy Larsa Knudsena, do Niemiec Juergen Klopp ściągnął Madsa Buttgereita. Tak można by wymieniać jeszcze długo.

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Jednak nowoczesne, rozbudowane sztaby to nie tylko trenerzy od stałych fragmentów gry czy przygotowania motorycznego. W najlepszych reprezentacjach pracuje po kilkadziesiąt osób i każda z nich ma swoje zadania. Wśród najbliższych współpracowników Kloppa w reprezentacji Niemiec jest dziewięć osób, ale z drużyną współpracuje 30 kolejnych specjalistów. Są wśród nich analitycy, fizjoterapeuci, psycholog czy kucharz.

Oczywiście, tak rozbudowany sztab nie gwarantuje sukcesu, bo najważniejsi i tak są piłkarze oraz taktyka, którą wybierze trener. Taki sztab pomaga jednak rzetelnie przygotować się do meczów, przeanalizować grę rywala i mniej rzeczy zostawić przypadkowi. Piłka nożna jest grą błędów, więc trzeba wiedzieć, jak korzystać z cudzych pomyłek.