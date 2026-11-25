Puchacz życzył sobie mocnych rywali na salonach, bo jak debiutować w Lidze Mistrzów, to z przytupem. Zagrał już z Manchesterem United (porażka 0:4 na Old Trafford) i Borussią Dortmund (1:2 w Baku), a w środę podejmował Barcelonę.

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Katalończycy, nawet bez Lamine Yamala i kilku innych zawodników, urządzili sobie strzelecki festiwal, wygrali 4:1, a polski obrońca, podobnie jak jego koledzy z defensywy, nie nadążał za gwiazdami Barcelony. I zobaczył, ile brakuje mu do najlepszych.

Liga Mistrzów. Tylko Real z kompletem punktów

Dwóch reprezentantów Polski grało w środę z innym hiszpańskim zespołem – Villarrealem. Wiktor Nowak pojawił się w wyjściowej jedenastce Slavii Praga, Oskar Kubiak wszedł na boisko w drugiej połowie.

Oni też doznali porażki (0:1), choć nie tak dotkliwej jak Puchacz. Slavia pozostaje bez zwycięstwa i ustanowiła niechlubny rekord – 24 mecze z rzędu bez wygranej w Lidze Mistrzów.

Pierwszy raz w tym sezonie punkty straciło Paris Saint-Germain (2:2). Luis Enrique nie mógł skorzystać z Chwiczy Kwaracchelii i Desire Doue, ale mimo kontuzji w zespole dał także odpocząć m.in. Marquinhosowi i Ousmane'owi Dembele.

Paryżanie już po pięciu minutach przegrywali z Romą, ale gdy w drugiej połowie – po karnym Dembele – objęli prowadzenie, wydawało się, że zmierzają po kolejne zwycięstwo. Rzymianie jednak też dostali jedenastkę i jej nie zmarnowali. Wpadka PSG oznacza, że już tylko jedna drużyna może pochwalić się kompletem punktów i jest nią Real Madryt.

Pierwszej porażki w Lidze Mistrzów doznał Bayern, który musi sobie radzić bez kontuzjowanych Harry'ego Kane'a i Michaela Olise. Choć Bawarczycy prowadzili w Lille 1:0, to w drugiej połowie w odstępie trzech minut stracili dwa gole – drugiego po kuriozalnym, samobójczym trafieniu Aleksandara Pavlovicia.