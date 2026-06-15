Reprezentacja Tunezji w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach świata 2026 przegrała aż 1:5 ze Szwecją. Do przerwy Tunezyjczycy przegrywali tylko 1:2, a jeszcze do 83. minuty tylko 1:3, ale dwa kolejne gole stracone w końcówce pogrążyły ich – i jak się okazało – selekcjonera Sabriego Lamouchiego.

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Mundial 2026. Lamouchi jak Kasperczak. Zwolnienia trenerów w trakcie MŚ

O zwolnieniu selekcjonera Tunezji jako pierwszy poinformował Romain Molina, dziennikarz i autor licznych reportaży („The Guardian”, „New York Times”, BBC, CNN). Tunezyjska Federacja Piłkarska na razie wstrzymuje się od komunikatów. Sam Romain Molina już wcześniej ostro recenzjował kadencję Lamouchiego, określając ją jako rządy „kolesiostwa” i „układów”. Według prognoz mediów zespół w dalszej części turnieju ma poprowadzić jeden z asystentów Lamouchiego.

Sabri Lamouchi to były reprezentant Francji, jako piłkarz występował m.in. w AS Monaco, Parmie, Interze i Olympique Marsylia. Jako trener pracował m.in. z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej, Rennes, Cardiff City i Nottingham Forrest. Stanowisko selekcjonera Tunezji objął w styczniu 2026 r., po tym, jak zwolniony został Sami Trabelsi (na Pucharze Narodów Afryki odpadł w 1/8 finału po rzutach karnych z Mali). Lamouchi miał kontrakt do 2028 roku, ale jedna wysoka porażka na mundialu wystarczyła do jego zerwania przez federację. Tunezja wciąż ma szansę na awans do drugiej rundy, bo w obecnym formacie MŚ z części grup awansują nawet po trzy najlepsze zespoły.

Tunezyjska federacja ma już doświadczenie w zwalnianiu selekcjonera w trakcie mistrzostw świata. W 1998 roku podczas mundialu we Francji, Henryk Kasperczak został zdymisjonowany po porażkach 0:2 z Anglią i 0:1 z Kolumbią. W trzecim meczu zespół poprowadził asystent Ali Selmi (było 1:1 z Rumunią).

Henryk Kasperczak tak wspominał rozstanie z Tunezją w rozmowie ze sport.pl: "„Już przed turniejem atmosfera stała się trudna do zniesienia. Miałem wtedy dużo sporów z ludźmi, którzy byli przy władzy w kraju i wtrącali mi się do prowadzenia drużyny (...). Zięć prezydenta chciał mi narzucić, kto ma grać, jaką mamy mieć taktykę. Trochę udawałem głupka, kiedy rozmawialiśmy. Niby się z nim zgadzałem, a później robiłem swoje, czyli oficjalnie jednak się nie zgadzałem. Nie mógł mi tego zapomnieć. I zemścił się, kiedy miał okazję. Jak żeśmy przegrali z Anglią 0:2 i z Kolumbią 0:1, to (...) nie dokończyłem turnieju”.

Na tym samym mundialu 1998 doszło do dwóch innych zwolnień. Cha Bum-kun, legenda Korei Południowej, stracił pracę po porażkach 1:3 z Meksykiem i 0:5 z Holandią (zastąpił go asystent, Kim Pyung-seok). Do końca turnieju nie wytrwał też Carlos Alberto Parreira. Mistrz świata z Brazylią z 1994 r., jako selekcjoner Arabii Saudyjskiej przegrał w 1998 r. – MŚ 1998 z Danią (0:1) i z Francją (0:4). Ostatniego spotkania z RPA (2:2) już nie poprowadził.

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