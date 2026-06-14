Mundial 2026, dzień czwarty. Wyniki meczów

Czwartego dnia mundialu rywalizację rozpoczynają drużyny grające w grupach E i F. W tej ostatniej mogli występować Biało-Czerwoni, zamiast nich zobaczymy jednak Szwecję, która w pierwszym meczu na mundialu zmierzy się z Tunezją. Holandia, z którą Polska mierzyła się w eliminacjach, rozpocznie mundial od meczu z Japonią, a Curaçao swój pierwszy w historii mecz na mistrzostwach świata rozegra z Niemcami.

