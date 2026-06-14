Livano Comenencia strzela pierwszą w historii bramkę dla Curaçao na Mistrzostwach Świata
Niemcy – Curaçao 7:1
Holandia – Japonia, 14.06, godz. 22.00
Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador, 15.06, godz. 1.00
Szwecja – Tunezja, 15.06, godz. 4.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Niemcy
|1
|3
|7-1
|2. Ekwador
|0
|0
|0-0
|3. Wybrzeże Kości Słoniowej
|0
|0
|0-0
|4. Curaçao
|1
|0
|1-7
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Holandia
|0
|0
|0-0
|2. Japonia
|0
|0
|0-0
|3. Szwecja
|0
|0
|0-0
|4. Tunezja
|0
|0
|0-0
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