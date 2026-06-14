Mecz numer 9

Niemcy  Curaçao 7:1

Mecz numer 10

Holandia  Japonia, 14.06, godz. 22.00

Mecz numer 11

Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador, 15.06, godz. 1.00

Mecz numer 12

Szwecja – Tunezja, 15.06, godz. 4.00

Grupa E 

Mecze Punkty Bramki
1. Niemcy 1 3 7-1
2. Ekwador 0 0 0-0
3. Wybrzeże Kości Słoniowej 0 0 0-0
4. Curaçao 1 0 1-7

Grupa F

Mecze Punkty Bramki
1. Holandia 0 0 0-0
2. Japonia 0 0 0-0
3. Szwecja 0 0 0-0
4. Tunezja 0 0 0-0