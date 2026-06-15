Holandia i Japonia to mogli być nasi rywale, gdyby Polacy wygrali marcowy baraż ze Szwecją. W żadnym z tych meczów piłkarze Jana Urbana nie byliby jednak faworytami, choć w eliminacjach zdołali dwukrotnie urwać punkty Holendrom.

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Od poprzedniego mundialu w USA (1994) Holendrzy nie doznali porażki w fazie grupowej. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że dwa z siedmiu turniejów w tym czasie obejrzeli w telewizji, to statystyka budząca szacunek.

Mundial. Holendrzy chcą zajść daleko

Japończycy na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej zakwalifikowali się jako pierwsi, już w marcu zeszłego roku, strzelając aż 54 gole. W sparingach pokonali m.in. Brazylijczyków i Anglików.

Większość ich zawodników występuje w silnych europejskich ligach, tylko trzech reprezentuje rodzime rozgrywki: dwaj rezerwowi bramkarze i zbliżający się do czterdziestki obrońca Yuto Nagatomo (dawniej m.in. Inter Mediolan). A najlepszy japoński piłkarz Ayase Ueda gra w Feyenoordzie Rotterdam i w minionym sezonie został nawet królem strzelców Eredivisie.

Na Holendrach to jednak nie robi wrażenia, bo przecież ponad połowa ich kadry na co dzień rywalizuje w angielskiej Premier League. – Nakładamy na siebie ogromną presję. Chcemy zajść daleko w tym turnieju. Mamy silny zespół i wiemy, co musimy poprawić, żeby mieć realną szansę. Ale najpierw musimy skupić się na Japonii. To będzie trudny mecz – przekonywał selekcjoner Holandii Ronald Koeman.

Japończycy potrafią grać z europejskimi potęgami

Jedni i drudzy mieli w tym spotkaniu swoje okazje, ale byli też bardzo uważni w obronie. Szaleństwa na murawie było niewiele, nikt nie chciał zacząć turnieju od porażki, więc długo oglądaliśmy w Dallas piłkarskie szachy. Dopiero w 51. minucie wynik strzałem głową otworzył Virgil van Dijk.

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Japończycy już na poprzednim mundialu w Katarze pokazali, że potrafią walczyć z europejskimi potęgami i odrabiać straty, pokonując w grupie Niemców i Hiszpanów. Nie inaczej było teraz. Holendrzy z prowadzenia cieszyli się tylko sześć minut, bo strzałem zza pola karnego wyrównał Keito Nakamura.

Minęło kilka minut i przyszła odpowiedź Holandii. Na uderzenie z dystansu zdecydował się Crysencio Summerville, debiutujący w wielkim turnieju skrzydłowy West Hamu. Wreszcie zrobiło się ciekawie. Zobaczyliśmy więcej ofensywnego futbolu, a Japończycy w samej końcówce wyrwali punkt dzięki trafieniu Daichiego Kamady.