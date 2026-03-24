Postraszyli nawet Włochów i Hiszpanów. Albania – rywal Polaków w barażach o mundial

Albańczycy przepustkę do baraży zdobyli, wyprzedzając w grupie m.in. Serbów, których pokonali w Belgradzie. Mobilizować ich nie trzeba, bo na mundialu – w przeciwieństwie do Euro – jeszcze nigdy nie byli. To zadanie postawiono przed Sylvinho. Brazylijczyk, który jako piłkarz wygrywał kiedyś z Barceloną Ligę Mistrzów (2006, 2009), mając za kolegów m.in. Ronaldinho, Leo Messiego, Xaviego i Andresa Iniestę, prowadzi reprezentację od 2023 r.

Polakom już raz dał się we znaki, awansując bezpośrednio ich kosztem na ostatnie mistrzostwa Europy. Albańczycy trafili tam do grupy śmierci z Chorwacją, Hiszpanią oraz Włochami. Odpadli, ale każdego z tych rywali zdołali postraszyć i pozostawili po sobie dobre wrażenie.

Chorwatom urwali punkt, wyrównując na 2:2 w piątej minucie doliczonego czasu. Z Włochami (1:2) prowadzili już po 20 sekundach, z Hiszpanami przegrali tylko 0:1, choć oddali więcej celnych strzałów.

Kto gra w reprezentacji Albanii? Jest dwóch piłkarzy z polskiej Ekstraklasy

– Niezależnie od tego, o którym meczu z Albanią mówimy, nawet o tym wygranym 4:1, zawsze były to dla nas trudne spotkania. Za każdym razem było widać, że to drużyna z potencjałem. Moim zdaniem dziś ten potencjał jest jeszcze większy niż wcześniej. Wynika to przede wszystkim ze stabilizacji składu. Zawodnicy, których oglądaliśmy już w 2023 r., nadal stanowią o sile tego zespołu. Ale my mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać – przekonuje Jan Urban.