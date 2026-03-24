Postraszyli nawet Włochów i Hiszpanów. Albania – rywal Polaków w barażach o mundial

Można śmiało powiedzieć, że Albańczycy to nasi starzy znajomi. Graliśmy z nimi w eliminacjach do mundialu 2022 i do Euro 2024.
W pierwszym przypadku, jeszcze za kadencji Paulo Sousy, zdobyliśmy komplet punktów, wygrywając w Warszawie 4:1, a w Tiranie 1:0. W drugim, już za Fernando Santosa, pojawiły się problemy. Na PGE Narodowym zwyciężyliśmy tylko 1:0, a wyjazdowa porażka 0:2 okazała się dla Portugalczyka gwoździem do trumny.
– Nie porównywałbym meczu sprzed kilku lat do tego najbliższego. Albania jest niewygodnym przeciwnikiem, liczę jednak, że grając u siebie, narzucimy własne tempo, będziemy kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwolimy rywalom rozwinąć skrzydeł – mówi Robert Lewandowski i dodaje: – Ale oczywiście, pamiętając poprzednie starcia, mamy do nich szacunek.
Czytaj więcej
Albańczycy przepustkę do baraży zdobyli, wyprzedzając w grupie m.in. Serbów, których pokonali w Belgradzie. Mobilizować ich nie trzeba, bo na mundialu – w przeciwieństwie do Euro – jeszcze nigdy nie byli. To zadanie postawiono przed Sylvinho. Brazylijczyk, który jako piłkarz wygrywał kiedyś z Barceloną Ligę Mistrzów (2006, 2009), mając za kolegów m.in. Ronaldinho, Leo Messiego, Xaviego i Andresa Iniestę, prowadzi reprezentację od 2023 r.
Polakom już raz dał się we znaki, awansując bezpośrednio ich kosztem na ostatnie mistrzostwa Europy. Albańczycy trafili tam do grupy śmierci z Chorwacją, Hiszpanią oraz Włochami. Odpadli, ale każdego z tych rywali zdołali postraszyć i pozostawili po sobie dobre wrażenie.
Czytaj więcej
Chorwatom urwali punkt, wyrównując na 2:2 w piątej minucie doliczonego czasu. Z Włochami (1:2) prowadzili już po 20 sekundach, z Hiszpanami przegrali tylko 0:1, choć oddali więcej celnych strzałów.
– Niezależnie od tego, o którym meczu z Albanią mówimy, nawet o tym wygranym 4:1, zawsze były to dla nas trudne spotkania. Za każdym razem było widać, że to drużyna z potencjałem. Moim zdaniem dziś ten potencjał jest jeszcze większy niż wcześniej. Wynika to przede wszystkim ze stabilizacji składu. Zawodnicy, których oglądaliśmy już w 2023 r., nadal stanowią o sile tego zespołu. Ale my mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać – przekonuje Jan Urban.
Czytaj więcej
Nasz selekcjoner zdaje sobie sprawę, że to mecz-pułapka, a każdy inny wynik niż zwycięstwo zostanie przyjęty w Polsce jako klęska. – Będziemy musieli zagrać jedno z naszych najlepszych spotkań. Albania dobrze się broni, ale odbywa się to trochę kosztem ofensywy, bo nie tworzą wielu sytuacji w ataku – zauważa Urban.
Albańczycy grają na co dzień we Włoszech, Turcji, Hiszpanii, a nawet w Anglii. Dwóch powołanych występuje w polskiej Ekstraklasie. To obrońca Bujar Pllana z Lechii Gdańsk i pomocnik Juljan Shehu z Widzewa Łódź. Jest jeszcze Ernest Muci, na którym Legia Warszawa zarobiła 10 mln euro, a dziś z powodzeniem radzi sobie w Trabzonsporze.
Trzeba się przygotować na ciężary. Za kadencji Sylvinho Albania tylko raz przegrała wyżej niż dwiema bramkami.
Czytaj więcej
Polacy w barażach zagrają trzeci raz z rzędu. By pojechać na mundial w Katarze, wystarczyło pokonać jednego przeciwnika (Szwecję), bo Rosja, z którą mieliśmy się spotkać kilka dni wcześniej w Moskwie, została wykluczona ze względu na agresję na Ukrainę. Bijąc się o Euro 2024, musieliśmy poradzić sobie już z dwiema przeszkodami. Z Estonią poszło łatwo (5:1), ale z Walią w Cardiff do zwycięstwa potrzebne były rzuty karne.
Teraz też do sukcesu pozostały jeszcze dwa kroki. Jeśli Polacy wygrają z Albanią, to 31 marca zmierzą się na wyjeździe ze zwycięzcą rywalizacji Ukraina – Szwecja.
Pod wodzą Urbana nasz zespół nie poniósł porażki w żadnym z sześciu meczów. I oby ta seria trwała jak najdłużej, bo to będzie oznaczało, że na przełomie czerwca i lipca nie zabraknie nas na największej piłkarskiej imprezie świata.
Transmisja meczu Polska – Albania w czwartek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport
Bramkarze
Mario Dajsinani (Egnatia Rrogozhine)
Elhan Kastrati (Eintracht Brunszwik)
Thomas Strakosha (AEK Ateny)
Obrońcy
Arlind Ajeti (Bodrum)
Naser Aliji (Dinamo City Tirana)
Ivan Balliu (Rayo Vallecano)
Klisman Cake (Achmat Grozny)
Berat Djimsiti (Atalanta Bergamo)
Elseid Hysaj (Lazio Rzym)
Ardian Ismajli (Torino)
Mario Mitaj (Al-Ittihad)
Stavros Pilios (AEK Ateny)
Bujar Pllana (Lechia Gdańsk)
Pomocnicy
Jasir Asani (Esteghlal Teheran)
Kristjan Asllani (Besiktas Stambuł)
Nazmi Gripshi (Rubin Kazań)
Arber Hoxha (Dinamo Zagrzeb)
Qazim Laci (Caykur Rizespor)
Anis Mehmeti (Ipswich Town)
Adrion Pajaziti (Hajduk Split)
Ylber Ramadani (Lecce)
Juljan Shehu (Widzew Łódź)
Napastnicy
Nedim Bajrami (Rangers)
Armando Broja (Burnley)
Ernest Muci (Trabzonspor)
Myrto Uzuni (Austin FC)
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas