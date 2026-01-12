Real Madryt będzie miał nowego trenera. Xabi Alonso odchodzi po porażce w El Clasico

Xabi Alonso miał być trenerem na lata, tymczasem na stanowisku wytrzymał niewiele ponad pół roku. W czerwcu zastąpił na Santiago Bernabeu Carlo Ancelottiego.

Bilans miał co prawda lepszy niż poprzednik, wygrał 70 proc. meczów, ale po drodze zespół zaliczył kilka bolesnych porażek, m.in. z Paris Saint-Germain (0:4) w półfinale klubowego mundialu i z Atletico (2:5) w ligowych derbach. Gra drużyny pozostawiała wiele do życzenia, słychać było, że atmosfera w szatni też nie jest najlepsza.

Dlaczego Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt?

Od pewnego czasu mówiło się, że jego posada jest zagrożona, a niedzielna porażka z Barceloną w Arabii Saudyjskiej przelała czarę goryczy (2:3). Real informuje, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

„Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców, ponieważ jest legendą naszego klubu i reprezentował jego wartości. Madryt zawsze będzie jego domem” – napisał Real w opublikowanym komunikacie.