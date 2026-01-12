Real Madryt będzie miał nowego trenera. Xabi Alonso odchodzi po porażce w El Clasico

Aktualizacja: 12.01.2026 22:36 Publikacja: 12.01.2026 20:05
Real pożegnał się z trenerem Xabim Alonso
Foto: REUTERS/Vincent West
Xabi Alonso miał być trenerem na lata, tymczasem na stanowisku wytrzymał niewiele ponad pół roku. W czerwcu zastąpił na Santiago Bernabeu Carlo Ancelottiego.
Bilans miał co prawda lepszy niż poprzednik, wygrał 70 proc. meczów, ale po drodze zespół zaliczył kilka bolesnych porażek, m.in. z Paris Saint-Germain (0:4) w półfinale klubowego mundialu i z Atletico (2:5) w ligowych derbach. Gra drużyny pozostawiała wiele do życzenia, słychać było, że atmosfera w szatni też nie jest najlepsza.
Od pewnego czasu mówiło się, że jego posada jest zagrożona, a niedzielna porażka z Barceloną w Arabii Saudyjskiej przelała czarę goryczy (2:3). Real informuje, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
„Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców, ponieważ jest legendą naszego klubu i reprezentował jego wartości. Madryt zawsze będzie jego domem” – napisał Real w opublikowanym komunikacie.
„Ta historia zaczęła się od bajkowej melodii, a zakończyła koszmarnymi skrzypcami” – podsumował krótką kadencję trenera dziennik „AS”. Jak relacjonuje madrycka gazeta, sprawy potoczyły się błyskawicznie. Około ósmej rano w poniedziałek drużyna wróciła z Arabii Saudyjskiej, zawodnicy dostali wolne, a trener kilka godzin później spotkał się z władzami Realu. Sam miał poinformować, że jest zmęczony sytuacją, a szefowie przekazali mu, że mają wątpliwości co do projektu. Obie strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie.
Następcą Xabiego Alonso zostanie jego były kolega z boiska, 42-letni Alvaro Arbeloa. Razem zdobywali mistrzostwo świata (2010) i Europy (2008, 2012) z reprezentacją Hiszpanii. Z Realem były obrońca wygrał dwa razy Ligę Mistrzów (2014, 2016).
Doświadczenie trenerskie Arbeloa ma jednak niewielkie, pracował tylko w Madrycie i prowadził wyłącznie zespoły młodzieżowe oraz ekipę rezerw. Real podejmuje więc duże ryzyko, rzucając go na głęboką wodę, w dodatku w samym środku sezonu.
Królewscy nadal mają o co grać. W lidze hiszpańskiej tracą do prowadzącej Barcelony cztery punkty, a w Lidze Mistrzów walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału. W Pucharze Króla zmierzą się w środę z drugoligowym Albacete i właśnie ten wyjazdowy mecz (21.00, Eleven Sports 3) będzie debiutem Arbeloi na nowym stanowisku.
