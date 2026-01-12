Reklama

Real Madryt będzie miał nowego trenera. Xabi Alonso odchodzi po porażce w El Clasico

Real pożegnał się z trenerem Xabim Alonso po niedzielnej porażce z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Drużynę przejmie inny były piłkarz Królewskich Alvaro Arbeloa.

Publikacja: 12.01.2026 20:05

Real pożegnał się z trenerem Xabim Alonso

Real pożegnał się z trenerem Xabim Alonso

Foto: REUTERS/Vincent West

Tomasz Wacławek

Xabi Alonso miał być trenerem na lata, tymczasem na stanowisku wytrzymał niewiele ponad pół roku. W czerwcu zastąpił na Santiago Bernabeu Carlo Ancelottiego.

Bilans miał co prawda lepszy niż poprzednik, wygrał 70 proc. meczów, ale po drodze zespół zaliczył kilka bolesnych porażek, m.in. z Paris Saint-Germain (0:4) w półfinale klubowego mundialu i z Atletico (2:5) w ligowych derbach. Gra drużyny pozostawiała wiele do życzenia, słychać było, że atmosfera w szatni też nie jest najlepsza.

Dlaczego Xabi Alonso odchodzi z Realu Madryt?

Od pewnego czasu mówiło się, że jego posada jest zagrożona, a niedzielna porażka z Barceloną w Arabii Saudyjskiej przelała czarę goryczy (2:3). Real informuje, że umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.

Czytaj więcej

Xabi Alonso
Piłka nożna
Xabi Alonso. Człowiek sukcesu nowym trenerem Realu Madryt

„Xabi Alonso zawsze będzie cieszył się sympatią i podziwem wszystkich kibiców, ponieważ jest legendą naszego klubu i reprezentował jego wartości. Madryt zawsze będzie jego domem” – napisał Real w opublikowanym komunikacie.

Reklama
Reklama

„Ta historia zaczęła się od bajkowej melodii, a zakończyła koszmarnymi skrzypcami” – podsumował krótką kadencję trenera dziennik „AS”. Jak relacjonuje madrycka gazeta, sprawy potoczyły się błyskawicznie. Około ósmej rano w poniedziałek drużyna wróciła z Arabii Saudyjskiej, zawodnicy dostali wolne, a trener kilka godzin później spotkał się z władzami Realu. Sam miał poinformować, że jest zmęczony sytuacją, a szefowie przekazali mu, że mają wątpliwości co do projektu. Obie strony doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozstanie.

Nowy trener Realu. Kim jest Alvaro Arbeloa?

Następcą Xabiego Alonso zostanie jego były kolega z boiska, 42-letni Alvaro Arbeloa. Razem zdobywali mistrzostwo świata (2010) i Europy (2008, 2012) z reprezentacją Hiszpanii. Z Realem były obrońca wygrał dwa razy Ligę Mistrzów (2014, 2016).

Czytaj więcej

Xabi Alonso
Piłka nożna
Xabi Alonso - honorowy obywatel Leverkusen

Doświadczenie trenerskie Arbeloa ma jednak niewielkie, pracował tylko w Madrycie i prowadził wyłącznie zespoły młodzieżowe oraz ekipę rezerw. Real podejmuje więc duże ryzyko, rzucając go na głęboką wodę, w dodatku w samym środku sezonu.

Królewscy nadal mają o co grać. W lidze hiszpańskiej tracą do prowadzącej Barcelony cztery punkty, a w Lidze Mistrzów walczą o bezpośredni awans do 1/8 finału. W Pucharze Króla zmierzą się w środę z drugoligowym Albacete i właśnie ten wyjazdowy mecz (21.00, Eleven Sports 3) będzie debiutem Arbeloi na nowym stanowisku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Kluby piłkarskie Real Madryt
Szalone El Clasico. Barcelona z pierwszym trofeum w tym roku, Lewandowski znów z golem
Piłka nożna
Szalone El Clasico. Barcelona z pierwszym trofeum w tym roku, Lewandowski znów z golem
Będzie pierwsze w tym roku El Clasico. Real zagra z Barceloną o Superpuchar Hiszpanii
Piłka nożna
Będzie pierwsze w tym roku El Clasico. Real zagra z Barceloną o Superpuchar Hiszpanii
Barcelona nokautuje w Superpucharze Hiszpanii. Czy będzie El Clasico w finale?
Piłka nożna
Barcelona nokautuje w Superpucharze Hiszpanii. Czy będzie El Clasico w finale?
Marek Papszun
Piłka nożna
Marek Papszun urządza Legię po swojemu. 27 osób do pomocy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Liam Rosenior
Piłka nożna
Zakulisowe wojny w Manchesterze United i Chelsea. Czas na nowe otwarcie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama