Kogo do Realu sprowadzi Xabi Alonso?

Alonso chce jeszcze bardziej wzmocnić defensywę, bo nie tylko spotkania z Barceloną, w których Real stracił aż 16 goli, pokazały, że ta formacja wymaga szczególnej uwagi. Na jego liście priorytetów jest też pozyskanie środkowego pomocnika.

Przede wszystkim jednak Alonso ma sprawić, że Real znów będzie wygrywał i zapełniał gablotę trofeami. Śmiało można powiedzieć, że jest człowiekiem sukcesu. Jeszcze jako piłkarz został z reprezentacją Hiszpanii mistrzem świata (2010) i Europy (2008, 2012), podbijał Ligę Mistrzów z Liverpoolem (2005) i Realem (2014), był mistrzem Niemiec z Bayernem (2015–2017) oraz Hiszpanii z Realem (2012).

Czy pójdzie w ślady innego byłego gwiazdora Królewskich Zinedine’a Zidane’a, który – mimo niewielkiego doświadczenia trenerskiego – zapisał się w historii europejskiego futbolu, wygrywając z drużyną trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów? W Madrycie chyba po cichu liczą na powtórkę scenariusza.

Na razie przed Alonso klubowy mundial. Dla prezesa Florentino Pereza dobry występ w tym turnieju to sprawa prestiżowa po tym, jak Real stracił szansę na wszystkie inne trofea i – co bardzo bolesne – przegrał w tym sezonie każdy z czterech meczów z Barceloną. To również okazja do podreperowania budżetu. Zwycięzca nowych rozgrywek otrzyma 125 mln dol. To premia, którą nie pogardzą nawet najbogatsi.