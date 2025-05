Finał Ligi Mistrzów. Kibicować PSG będzie nawet Wieża Eiffla

– Przyjechałem do Paryża po to, by tworzyć historię – podkreśla trener Luis Enrique. – Nie wiem, czy stanie się to już 31 maja, ale jestem przekonany, że w tej dekadzie PSG wygra więcej niż jeden tytuł Ligi Mistrzów.

„W Paryżu władzę przejęła młodzież” – pisze dziennik „Le Parisien”, przypominając, że średnia wieku drużyny wynosi 24 lata, a tylko jeden zawodnik – wspomniany Marquinhos – przekroczył trzydziestkę.

W ostatnich tygodniach uwagę przykuwa zwłaszcza Desire Doue, który trzy dni po finale skończy 20 lat. Młodym Francuzem już interesuje się konkurencja.

Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzów?

Choć w Paryżu trwa tenisowe święto (turniej Roland Garros), w sobotę całe miasto będzie żyło finałem Ligi Mistrzów. – Wszyscy będziemy wspierać PSG – zapowiada mer Paryża Anne Hidalgo.

Wieża Eiffla zostanie podczas meczu oświetlona w klubowych barwach. W przypadku zwycięstwa szykowana jest parada na Polach Elizejskich, a piłkarzy przyjmie zapewne prezydent Emmanuel Macron. Ale najpierw trzeba wygrać.