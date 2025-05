Chelsea wygrała we Wrocławiu Ligę Konferencji i zapisała się w historii. Uczeń przerósł mistrza

Hiszpańskie drużyny czuły się dotąd w Polsce jak w domu i zawsze wyjeżdżały z trofeami. W 2015 roku Sevilla wygrała w Warszawie Ligę Europy, a jedną z bramek w meczu z Dnipro (3:2) zdobył Grzegorz Krychowiak. Sześć lat później w Gdańsku - w środku pandemii - to samo trofeum wywalczył Villarreal, pokonując po rzutach karnych Manchester United. Wreszcie przed rokiem na PGE Narodowym Real Madryt okazał się lepszy od Atalanty Bergamo (2:0) i sięgnął po Superpuchar Europy.

Chelsea lepsza od Betisu we Wrocławiu

Kolejny rozdział tej opowieści chciał napisać w środę wieczorem Betis i do 65. minuty wydawało się, że jest na dobrej drodze. Odpowiedź Chelsea, choć trzeba było na nią czekać prawie godzinę, była jednak piorunująca.

Sygnał do ataku dał jeden z najdroższych duetów świata. Cole Palmer (wyceniany przez portal Transfermarkt na 130 mln euro) dośrodkował, a Enzo Fernandez (kupiony przez londyński klub za 121 mln) urwał się obrońcom i trafił głową na 1:1.

Kilka minut później znów w głównej roli wystąpił Palmer, a piłkę po jego zagraniu wepchnął z bliska do bramki klatką piersiową Nicolas Jackson. Egzekucję dokończyli Jadon Sancho i Moises Caicedo.

Można powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, bo trener Chelsea Enzo Maresca był najpierw piłkarzem (w Sevilli), a potem asystentem (w West Hamie) Pellegriniego. Do dziś mają ze sobą świetny kontakt. Pellegrini życzył mu tego finału, a Włoch nie dość, że wykonał zadanie, to jeszcze pokonał we Wrocławiu człowieka, którego nazywa swoim futbolowym ojcem.