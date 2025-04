Poszedł do Malagi i tam znów potwierdził, że zna się na swojej pracy. Dotarł z nią do ćwierćfinału Champions League (2013). Rok później był już mistrzem Anglii z Manchesterem City, a tuż przed przekazaniem ekipy Pepowi Guardioli zdołał jeszcze awansować z nią do najlepszej czwórki LM (2016), co było wtedy największym sukcesem w historii klubu.

Później wyjechał za pieniędzmi do Chin, a następnie na krótko wrócił do Anglii, by poprowadzić West Ham.

Z Betisem zdobył na razie Puchar Króla (2022). Apetyty są jednak dużo większe, zwłaszcza że drużyna z Sewilli od początku wymieniana jest obok Chelsea w gronie głównych faworytów Ligi Konferencji.

Gablota Betisu mieści tylko cztery trofea (mistrzostwo i trzy Puchary Króla), w ostatnim czasie klub z zazdrością patrzył na sukcesy lokalnego rywala – Sevilli – ale teraz ma wreszcie okazję wyjść z jego cienia.