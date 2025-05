Gary Lineker po prawie 30 latach odchodzi z BBC. Powód? Oskarżenia o antysemityzm

Lineker przez lata wyrobił sobie bardzo mocną pozycję w angielskich mediach. Stał się też jednym z najlepiej opłacanych ekspertów.

Już w trakcie kariery wyróżniał się elokwencją (autor powiedzenia "Futbol to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu wygrywają Niemcy") i elegancją w grze, bo nigdy nie dostał żółtej kartki. Dobrze pamiętają go kibice reprezentacji Polski, której regularnie strzelał gole.

Dlaczego Gary Lineker został oskarżony o antysemityzm?

Po latach gry w piłkę został ekspertem BBC i prowadził program "Match of The Day" o rozgrywkach Premier League. Wiadomo było, że już od następnego sezonu zastąpią go Gabby Logan, Kelly Cates i Mark Chapman, ale Lineker miał relacjonować piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Wszyscy spodziewali się, że zostanie też w stacji w innej roli.

Tak się jednak nie stanie. Lineker zdecydował się odejść po tym, jak podał w mediach społecznościowych film grupy Palestine Lobby, zatytułowany "Syjonizm wyjaśniony w dwie minuty". Nagranie zawiera ilustrację szczura, a takimi skojarzeniami posługiwali się naziści w Niemczech przed II wojną światową, by odczłowieczyć Żydów.