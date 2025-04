Liga Mistrzów. Real abdykował, znamy pary półfinałowe

Liga Mistrzów. Kiedy półfinały?

Obrońcy trofeum ustąpili więc z tronu, a Liga Mistrzów będzie miała nowego króla. Arsenal zmierzy się w półfinale z Paris Saint-Germain, a Barcelona powalczy z Interem Mediolan, który wyeliminował Bayern.

To oznacza, że Bawarczycy stracili okazję na grę w finale przed własną publicznością (31 maja na Allianz Arenie) oraz na godne pożegnanie Thomasa Muellera. Robert Lewandowski nie spotka się na boisku ze swoim dawnym kompanem i nie odbędzie kolejnej sentymentalnej podróży – tym razem do Monachium. Pojedzie za to z Wojciechem Szczęsnym na San Siro do Nicoli Zalewskiego i Piotra Zielińskiego. Wliczając Kiwiora, Polaków w półfinale będzie więc aż pięciu.

Pierwsze mecze zaplanowano na 29 i 30 kwietnia, rewanże tydzień później.

LIGA MISTRZÓW

ĆWIERĆFINAŁY - REWANŻE

Inter Mediolan - Bayern Monachium 2:2