Atrakcja jak Wieża Eiffla. Manchester United chce mieć najpiękniejszy stadion

Czerwone Diabły wciąż nie potrafią nawiązać do dawnych sukcesów, w Premier League zajmują dopiero 14. miejsce w tabeli, ale nie przestają marzyć i snuć mocarstwowych planów.

W wywiadzie dla BBC Sport współwłaściciel klubu, sir Jim Ratcliffe stwierdził, że niektórzy piłkarze “nie są wystarczająco dobrzy” i “są przepłacani”. Bronił natomiast trenera Rubena Amorima, choć pod jego wodzą United przegrali 10 z 27 meczów i tracą aż 36 punktów do lidera Liverpoolu. Zdołali jednak awansować do ćwierćfinału Ligi Europy.

Ile będzie kosztował nowy stadion Manchesteru United?

- Jeśli spojrzeć na skład, który ma do dyspozycji, uważam, że wykonuje naprawdę dobrą robotę - zaznacza Ratcliffe. - Wierzę, że to, co robimy, pomoże wrócić drużynie na właściwe tory i w przyszłości będziemy w tym samym miejscu co Liverpool czy Real Madryt. Za 3-5 lat będziemy najbardziej dochodowym klubem na świecie, z najbardziej kultowym stadionem. Znów będziemy zdobywać trofea - obiecuje Ratcliffe.

Nowy stadion, zaprojektowany przez brytyjskiego architekta Normana Fostera, ma kosztować około 2 mld funtów i powstać obok Old Trafford, który stał się jednym z najsłynniejszych obiektów piłkarskich, ale pozostał w tyle za bardziej nowoczesnymi arenami. Pomieścić ma aż 100 tysięcy kibiców, co uczyni go największym stadionem w Wielkiej Brytanii i jednym z największych na świecie.