Premier League. Wielki triumf Arsenalu, Manchester City powoli ustępuje z tronu

- Ten mecz wymknął nam się spod kontroli. Końcówka to powód do zmartwień - przyznał trener City, a obrońca John Stones dodał, że nie potrafi wytłumaczyć tego, co się stało: - To, jak graliśmy w ostatnich 30 minutach, było nie do przyjęcia. Przepraszam kibiców, którzy przyjechali do Londynu.

Premier League. Jak wygląda sytuacja w tabeli po 24. kolejce?

Arsenal pozostaje w wyścigu o tytuł, do Liverpoolu traci sześć punktów, ale lider z Anfield ma jeszcze zaległe spotkanie do rozegrania. City od Liverpoolu drżeli już przepaść (15 punktów). Nie będzie piątego mistrzostwa z rzędu, po czterech latach panowania trzeba będzie oddać miejsce na tronie. A to może nie być koniec rozczarowań.

Kalendarz zawodnikom Guardioli nie sprzyja. W najbliższych tygodniach zagrają z Newcastle, Liverpoolem i Nottingham Forest, a w Lidze Mistrzów czeka ich dwumecz z Realem Madryt o awans do 1/8 finału. Może się więc okazać, że w lutym pogrzebią nie tylko szansę na obronę tytułu, ale także pożegnają się z Champions League.