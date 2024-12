Paris Saint-Germain może odpaść już w fazie ligowej. To nie jest gra komputerowa

Dla paryskiego klubu byłaby to katastrofa sportowa i wizerunkowa. Niespełnionym marzeniem katarskich właścicieli pozostaje przecież triumf w Lidze Mistrzów. Stał się on dla nich wręcz obsesją, tym bardziej że przedmiot pożądania do swojej gabloty wstawili przed rokiem konkurenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, sponsorujący Manchester City.

A słychać, że w szatni PSG nie dzieje się najlepiej. Według „L'Equipe” rośnie napięcie między trenerem a kolejnymi piłkarzami. – Luis Enrique myśli, że to gra komputerowa, gdzie masz joystick i możesz kontrolować zawodników jak chcesz – twierdzi Christophe Dugarry. Mistrz świata z 1998 roku uważa, że Hiszpan ma zbyt wiele pomysłów, których gracze nie rozumieją. Krytykuje go za politykę transferową oraz to, że naciskał na Neymara i Verrattiego, aby odeszli.

– Nie mogę uwierzyć w to, co się pisze, a nawet uważam to za śmieszne, ale nie pozwolimy, aby to miało wpływ na naszą grę. Mam zaufanie do trenera i całego zespołu – przekonuje „L'Equipe” szef PSG Nasser al-Khelaifi.

W spotkaniu z Paris Saint-Germain nie zobaczymy Kamila Piątkowskiego

Enrique może liczyć na poparcie prezesa, ale podobno jest w konflikcie z jego doradcą Luisem Camposem. Chodzi o Viktora Gyokeresa. Szwedzki napastnik Sportingu Lizbona to najlepszy strzelec ligi portugalskiej. Campos chciał go sprowadzić do Paryża, ale trener był innego zdania i do transferu nie doszło.

Skuteczny napastnik – po odejściu Kyliana Mbappe do Realu Madryt – by się jednak PSG przydał. Widać to było zwłaszcza w dwóch ostatnich meczach (1:1 z Nantes i 0:0 z Auxerre).