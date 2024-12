Real naciska na Barcelonę. Teraz powalczy o przetrwanie w Lidze Mistrzów

Poważniejszej kontuzji doznał jednak Ferland Mendy i on we wtorek w Bergamo nie zagra. Do składu ma za to wrócić Rodrygo.

Atalanta - Real. Szymon Marciniak sędzią

Mecz z Atalantą, którą Królewscy pokonali w sierpniu w Warszawie w starciu o Superpuchar Europy, zyskał kluczowe znaczenie. Real odniósł tylko dwa zwycięstwa w nowej Lidze Mistrzów i zajmuje dopiero 24. miejsce - ostatnie, które gwarantuje grę dalej. To jednak marne pocieszenie, bo gdyby rywalizacja zakończyła się dzisiaj, piłkarze Ancelottiego musieliby walczyć w barażach i nie byliby rozstawieni.

Pozostały im trzy spotkania na odmianę sytuacji. W styczniu zmierzą się jeszcze z RB Salzburg (dom) i Brestem (wyjazd).

- Jesteśmy gotowi, by wygrać z Atalantą - przekonuje Kylian Mbappe, który w weekend też mógł wreszcie być zadowolony, bo strzelił gola. Łatwo jednak nie będzie, bo włoska drużyna w ostatnich 13 meczach odniosła 12 zwycięstw.

Spotkanie w Bergamo poprowadzi Szymon Marciniak.