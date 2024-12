- Wszyscy gramy w piłkę, by zdobywać tytuły i trofea. Oczywiście denerwuje mnie, że uciekła szansa na puchar i nie radzimy sobie w meczach z trudnymi przeciwnikami, ale biorąc pod uwagę klasę rywala, to był jeden z naszych najlepszych występów - przekonuje Joshua Kimmich, a trener Kompany dodaje: - Jeśli zdołamy utrzymać tę energię, może to zaprocentować w przyszłości. Ten zespół może dalej się rozwijać.

Bayern Monachium rozgląda się za transferami

Kontuzja Harry'ego Kane'a i szybka czerwona kartka dla Manuela Neuera nie powinny być wymówką - mówią o porażce z Bayerem Leverkusen sami piłkarze – ale nie da się ukryć, że brak króla strzelców Bundesligi w wyjściowej jedenastce, a potem strata bramkarza i gra w osłabieniu przez ponad 70 minut to poważne ciosy.

By wzmocnić rywalizację, Bayern myśli już o transferach. Interesuje się m.in. 19-letnim pomocnikiem Hoffenheim Tomem Bischofem, ale najpierw musi przedłużyć umowę z jednym ze swoich liderów - Kimmichem.