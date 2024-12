Kibice Liverpoolu czują, że nadchodzi coś wielkiego

Kibice z Anfield z obawami przyjęli wiadomość o odejściu Kloppa i zastanawiali się, czy ktokolwiek zdoła nawiązać do sukcesów człowieka, który dał im pierwszy od 30 lat tytuł w Anglii (2020), a rok wcześniej triumf w Champions League. Zatrudnienie Slota, który nigdy nie pracował poza ojczyzną, uważano za ryzykowne. Tymczasem Holender miał lepsze wejście do Premier League niż Jose Mourinho czy Carlo Ancelotti.

– Myślę, że najważniejsze jest to, że nie próbuje wejść w buty Juergena ani go naśladować. Jest po prostu sobą i to odświeżające – podkreśla obrońca Liverpoolu Joe Gomez.

Z Kloppem łączy Slota nie tylko fakt, że obaj nie zrobili kariery jako piłkarze. Tak jak Niemiec stawia na futbol ofensywny i wysoki pressing, ma znakomite relacje z zawodnikami i wie, jak dobrze żyć z mediami.

Media chwalą trenera Liverpoolu

„To trener, który może wywołać rewolucję” – pisał „Guardian”. I w swoich prognozach się nie pomylił. BBC zauważa, że Liverpool to dziś „idealne połączenie heavymetalowej piłki Kloppa i spokojniejszych symfonii Slota, bo Holender wniósł więcej kontroli taktycznej i opanowania do wszechstronnie utalentowanej drużyny odziedziczonej po swoim poprzedniku”.

„Telegraph” przekonuje, że ta mieszanka najlepszych cech Kloppa z nowoczesnym spojrzeniem Slota może zrobić różnicę na wagę tytułu. „Pomimo całego geniuszu Kloppa czasami gra Liverpoolu była zbyt luźna, dzika i nieprzewidywalna. Slot ją uporządkował, dodał może odrobinę więcej dominacji i wiary” – twierdzi dziennik, podkreślając, że imponujący jest sposób, w jaki Holender taktycznie zmodyfikował drużynę i wykorzystał dostępny skład.

Slot nie domagał się transferów i nie skarżył na kontuzje. Latem przyszedł tylko Federico Chiesa. Podatny na urazy włoski napastnik wystąpił jednak tylko w trzech meczach i znów się leczy. Wzmocnieniem na razie nie jest, więc Holender rzeźbi w tym, co odziedziczył w spadku. I wychodzi mu to naprawdę nieźle.