Barcelona wyrównała rachunki z Bayernem. Wyjątkowy wieczór Roberta Lewandowskiego

Kataloński dziennik przypominał, że Lewandowskiemu brakuje zaledwie siedmiu bramek, by poprawić wynik, jaki osiągnął u Juergena Kloppa w Borussii Dortmund. W 187 meczach u tego trenera strzelił 103 gole. To jednak u Flicka może się pochwalić lepszą średnią - w środę trafił po raz 98. w 84. spotkaniu.

Polak wykorzystał błąd obrony i choć z szacunku do byłego klubu radości nie okazywał, to i on musiał poczuć ulgę, bo w dwóch poprzednich meczach z Bayernem nie trafił. To jego 97. bramka w Champions League i 700. w zawodowej karierze. Tę granicę w XXI wieku przekroczyli tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Kiedy mecz Barcelona - Real?

Ten wieczór należał jednak do Raphinhi, który najpierw podwyższył na 3:1 po efektownej indywidualnej akcji, a potem ustalił wynik po asyście Lamine'a Yamala.

Barcelona wyrównała rachunki z Bayernem i może w spokoju przygotowywać się do sobotniego El Clasico. Real przystąpi do niego osłabiony, bo kontuzji doznał Thibaut Courtois, a pod znakiem zapytania stoi również występ Rodrygo.