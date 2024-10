"Fortepian Paderewskiego" na Łazienkowskiej

Goncalo Feio niczym „fortepian Paderewsdkiego”

Przed przyjściem do Legii Goncalo Feio nie odniósł żadnego zawodowego sukcesu, więc jego zatrudnienie trudno wytłumaczyć. Istnieje podejrzenie, że Portugalczyk zełgał w CV, podając informację, jakoby był nieślubnym synem Jose Mourinho, do chrztu podawał go Eusebio, a Luis Figo uczył go kopać gumową piłeczkę. Nikt tego na Łazienkowskiej nie sprawdził, więc kupiono go niczym „fortepian Paderewskiego”, przy którym mistrz nawet nie stał.

Mecz filharmoników z muzykantami zakończył się sprawiedliwym remisem 1:1, a publiczność nie prosiła o bis. Za bilet na koncert w Teatrze Wielkim zapłaciłem 35 złotych. Na mecz wszedłem z akredytacją, więc przynajmniej do tego performance’u nie dołożyłem. Ale kilkanaście tysięcy ludzi nie pierwszy raz dało się nabrać, tym bardziej że ceny biletów na Legię stanowią wielokrotność tych do teatru. Z wpływów trzeba utrzymać zawodników i mieć z czego płacić kary za łamiących zasady kibiców.

Smutne, śmieszne, niesprawiedliwe, bulwersujące (niepotrzebne skreślić) jest to, że atrapy piłkarzy biegających po boiskach Ekstraklasy zarabiają kilkakrotnie więcej niż ich rówieśnicy, prawdziwi artyści z Sinfonii Iuventus. Fortepian, na który Jan Żaryn wydał 300 tysięcy złotych, to raptem mniej więcej trzy pensje Goncalo Feio. W obydwu przypadkach to pieniądze wyrzucone.