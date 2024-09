Nasi piłkarze mieli grać odważnie, atakować rywali pressingiem oraz uderzać z dystansu i ten plan szybko przyniósł skutek. Kacper Urbański w 8. minucie przechwycił piłkę, podał do Roberta Lewandowskiego, a ten zagrał do Sebastiana Szymańskiego. Zawodnik Fenerbahce, który nigdy nie strzelił w reprezentacji gola silnemu rywalowi, zrobił kilka kroków, uderzył z 25. metrów i trafił tak, że bardziej precyzyjnie się nie dało. Piłka wpadła do bramki po odbiciu od słupka.

Szkoci byli na Euro 2024 jedyną drużyną, która zakończyła turniej z dorobkiem słabszym niż Polacy, ale to reprezentacja, której ambicje sięgają wyżej, skoro w Glasgow potrafili niedawno pokonać Hiszpanów. Szybki gol dał gwarancję, że klinczu w tym meczu nie będzie. Grający intensywną piłkę gospodarze, którzy już przed straconą bramką zaczęli osiągać przewagę, ruszyli do odrabiania strat.

Minął kwadrans i świętowali wyrównanie, bo dośrodkowaną z rzutu wolnego piłkę do bramki wepchnął Scott McTominay, ale przed strzałem zagrał ręką. Sędzia gola anulował, ale to była syrena alarmowa. Polacy zapłacili za to, że cofnęli się do obrony i po meczu będą musieli odrobić z tego stałego fragmentu gry pracę domową. McTominay znalazł się bowiem w polu karny sam, a błąd popełnił też Marcin Bułka, bo piłka wpadła do bramki, choć leciała w niego.

Szkocja – Polska. Jaki skład wybrał Michał Probierz i dlaczego postawił na piłkarzy, którzy nie grają w swoich klubach

24-latek został jednym z dwóch piłkarzy – obok Krzysztofa Piątka – których Probierz zmienił w porównaniu do składu, jaki zaczynał mecz Euro 2024 z Francuzami (1:1). Trudno o lepszy dowód, że choć wśród powołanych doszło do kilku zmian, to mecz ze Szkotami nie był nowym otwarciem, lecz potwierdzeniem kierunku, w którym chce podążać selekcjoner.