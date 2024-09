Polacy przygotowują się w Warszawie do dwóch pierwszych spotkań w Lidze Narodów. W czwartek zagrają w Glasgow ze Szkocją, a trzy dni później zmierzą się w Osijeku z Chorwacją.

Reklama

- Mieliśmy na razie krótką odprawę, ale znam kilku szkockich zawodników z ligi angielskiej. Na pewno narzucą od początku wysoką intensywność, wyjdą agresywnie. Musimy uważać, by nie tracić piłek w środku pola, bo mogą to wykorzystać. Będziemy gotowi, by wygrać to spotkanie - zapowiada Moder, który jeszcze niedawno leczył kontuzję i ominął go okres przygotowawczy.

Szkocja - Polska. Krzysztof Piątek ma dobre wspomnienia z Glasgow

- Brakuje mi rytmu i gry, nie jestem gotowy na pełne spotkanie, ale postaram się dać z siebie wszystko. Nowy trener chciał, żebym został w Brighton, choć widział mnie w akcji tylko w meczach na Euro 2024 - mówi Moder, który nie wystąpił jeszcze w żadnym spotkaniu.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Krzysztofa Piątka, który w miniony weekend uzyskał w lidze tureckiej hat tricka, a w sumie w dziewięciu meczach strzelił już osiem goli.