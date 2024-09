Czego chcą Szkoci – tylko "przetrwać”?

W najwyższej dywizji Ligi Narodów Szkoci chcą „przetrwać”, jak to określił Carver. Pewnie spodziewają się trudnych meczów z Chorwatami i Portugalczykami, więc z kim mają zdobywać punkty, jeśli nie z reprezentacją Polski?

Może w ich składzie nie ma gwiazd światowego czy choćby europejskiego formatu, ale w ostatnich latach doczekali się kilku ciekawych zawodników, zwłaszcza w środku pola. Po nieudanych mistrzostwach Europy z gry w kadrze zrezygnował Callum McGregor z Celticu Glasgow, ale zostali inni. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na Scotta McTominaya, który latem odszedł z Manchesteru United.

Napoli za środkowego pomocnika miało zapłacić ponad 30 mln euro i dodatkowo zagwarantować United 10 proc. od kolejnego transferu. Ciekawie może wyglądać pojedynek McTominaya z Piotrem Zielińskim, bo wydaje się, że Szkot ma wypełnić miejsce właśnie po reprezentancie Polski, który latem odszedł do Interu Mediolan. McTominay potrafi strzelać gole, w klubie zdobył ich 29, wbił też 2 bramki Hiszpanom. Jeśli dodamy do niego Johna McGinna z Aston Villi i Billy’ego Gilmoura z Napoli, to linia pomocy reprezentacji Szkocji może mieć całkiem sporą siłę. Kto wie, może już niedługo będzie jeszcze mocniejsza? Szkoci liczą na to, że Elliot Anderson w końcu zdecyduje się na grę w ich reprezentacji. Zawodnik, który niedawno zamienił Newcastle United na Nottingham Forest, urodził się w Anglii i może zagrać także w reprezentacji tego kraju.

Clarke powołał go już w zeszłym roku do seniorskiej kadry, ale po dwóch dniach piłkarz opuścił zgrupowanie. Anglicy go kuszą, ale w tamtej kadrze konkurencja jest bez porównania większa. W Szkocji zapewne byłby gwiazdą i mógłby liczyć na regularne występy. Clarke na razie na niego nie naciska i apeluje, by dać mu czas. Kto wie, jeśli szkocka drużyna będzie grała coraz lepiej, dla Andersona może to być argument, żeby do niej dołączyć. Zwycięstwo nad Polską byłoby na pewno sygnałem, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Przed meczem z Polską nasi rywale mają też swoje problemy. Z powodu kontuzji wypadło aż czterech zawodników: Che Adams, James Forrest, Robby McCrorie i Greg Taylor. W ich miejsce selekcjoner powołał bramkarza Jona McCrackena z Dundee, obrońcę Josha Doiga z Sassuolo oraz pomocnika Connora Barrona z Rangers FC.