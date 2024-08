Kwota transferu nie jest oficjalna – to byłaby jedna z najwyższych, jeśli nie najwyższa transakcja wewnętrzna w dziejach Ekstraklasy – ale wiadomo, że Raków na zakupy stać, bo wzbogacił się właśnie o 11 mln euro, które Norwich City zapłaciło za Chorwata Ante Crnaca.

Częstochowianie szukają wzmocnień po rozczarowującym poprzednim sezonie. Raków – prowadzony wówczas przez Dawida Szwargę - zakończył ligowe rozgrywki na siódmym miejscu i tej jesieni nie gra w europejskich pucharach. To sprawiło, że po roku na ławkę trenerską wrócił Marek Papszun i od kilku tygodni intensywnie przebudowuje zespół.

Raków Częstochowa ruszył na zakupy. Kim jest Ariel Mosór?

Mosór to 21-latek, który ma 184 cm wzrostu i gra na pozycji obrońcy. Jest wychowankiem Unii Warszawa, z której w 2018 roku przeniósł się do Legii. Tam zadebiutował w Ekstraklasie, ale później wystąpił jeszcze tylko raz. Trzy lata temu trafił więc do Piasta, gdzie zagrał 95 meczów i strzelił 4 gole.

- Pozyskujemy młodego oraz obiecującego polskiego obrońcę. Jest zawodnikiem z niesamowitą, jak na jego wiek, dojrzałością w grze defensywnej. Dowodem na to jest ogromne rozumienie ustawiania się w obronie, zarówno w linii, jak i w polu karnym, a także umiejętność wygrywania bezpośrednich pojedynków z rywalami – mówi dyrektor sportowy Rakowa Samuel Cardenas.