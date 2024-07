FK Dnipro. Od finału Ligi Europy do upadku

W 2015 roku drużyna z Dniepropietrowska awansowała do finału Ligi Europy, choć wszystkich przeciwników ze względu na wojnę na wschodzie Ukrainy musiała gościć wówczas w Kijowie.

Finał tych rozgrywek odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. FK Dnipro przegrało 2:3 z Sevillą Grzegorza Krychowiaka, a Polak zdobył jedną z bramek.

Niedługo później klub upadł, ale pracujący w nim ludzie odnaleźli się w Dnipro-1. Przeniósł się tam cały sztab szkoleniowy, na czele z trenerem Dmytro Mychajłenką, oraz część zawodników.

Nowy klub zakładał polityk Jurij Bereza do spółki z byłym graczem FK Dnipro Romanem Zozulą. W 2017 roku Dnipro-1 przystąpiło do rozgrywek drugiej ligi, a dwa lata później awansowało do tamtejszej ekstraklasy. Odniosło szybki sukces, ale wygląda na to, że teraz zaliczy równie szybki upadek.