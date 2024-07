Mbappe wreszcie spełnił swoje marzenie z dzieciństwa, a najdłuższa, trwająca od kilku lat, transferowa saga doczekała się szczęśliwego zakończenia.

Choć jego przeprowadzka z Paryża do Madrytu była od kilku miesięcy praktycznie przesądzona, a potwierdzenie transferu nastąpiło na początku czerwca po wygranym przez Real finale Ligi Mistrzów (2:0 z Borussią Dortmund), to dopiero we wtorek Francuz przeszedł testy medyczne, złożył podpis na kontrakcie (do 2029 roku) i odebrał od prezesa Florentino Pereza koszulkę z numerem 9.

Prezentacja Kyliana Mbappe. Jak Francuz przywitał się z kibicami Realu?

Takie koszulki można już kupić, a właściwie zamówić. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, czas oczekiwania wynosi kilka tygodni, bo zainteresowanie jest tak wielkie, że zapasy w sklepach błyskawicznie się rozeszły. Podobnie jak bezpłatne wejściówki na prezentację Mbappe.

Możliwe, że Mbappe w nowych barwach zadebiutuje w Polsce. 14 sierpnia na PGE Narodowym Real powalczy o Superpuchar Europy z Atalantą Bergamo. Bilety już dawno wyprzedano

- Dla mnie to niesamowity dzień. Śniłem o grze w Realu. Jestem dziś bardzo szczęśliwym chłopakiem, bo spełniam swoje marzenie. Chcę podziękować prezesowi Florentino Perezowi, który zawsze we mnie wierzył, choć wiele się wydarzyło i droga tutaj była długa. Teraz mam kolejne marzenie: dorównać waszym oczekiwaniom. Jestem gotów oddać życie za ten klub. Hala Madrid! - mówił Mbappe po hiszpańsku, całując herb Realu na koszulce.