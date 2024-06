Z kim i kiedy zagra Polska po Euro 2024?

Zespół Michała Probierza zajął ostatnie miejsce w grupie podczas mistrzostw Europy i nie awansował do fazy pucharowej. Stało się to jasne po drugim przegranym meczu turnieju - z Austrią.

Najbliższa przyszłość reprezentacji to powrót do kraju niemal natychmiast po meczu z Francją. Piłkarze rozjadą się na wakacje i – zapewne w bardzo zmienionym składzie, ale z tym samym trenerem – spotkają się dopiero we wrześniu.

Polska w Lidze Narodów UEFA. Rywale i terminy meczów

Za nieco ponad dwa miesiące rozpoczną się rozgrywki Ligi Narodów. Polska została w najwyższej dywizji A. Zagra więc z najmocniejszymi zespołami na kontynencie. W grupie A1 jej rywalami będą: Chorwacja, Portugalia i Szkocja.

Harmonogram rozgrywek Ligi Narodów 2024/25. Grupa A1