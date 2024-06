Środowe mecze przyniosły nieoczekiwane rozstrzygnięcia. Grupę E - dzięki remisowi 1:1 ze Słowacją - wygrała Rumunia, która wyprzedziła Belgów oraz Słowaków właśnie. Kluczowe okazało się przede wszystkim zwycięstwo 3:0 nad Ukrainą z pierwszej kolejki, bo o końcowej kolejności w tabeli decydowała różnica goli.

Reklama

To był jednak tylko przedsmak piłkarskiego wieczoru, podczas którego pewna pierwszego miejsca w grupie F Portugalia przegrała z Gruzją 0:2. To największa sensacja Euro 2024 i najbardziej niezwykła historia na szczytach europejskiego futbolu od lat, skoro do 1/8 finału awansowała 74. drużyna rankingu FIFA, która do turnieju finałowego przedarła się tylnymi drzwiami.

Euro 2024. Kto awansuje do 1/8 finału z trzeciego miejsca w grupie?

Gruzini znaleźli się wśród czterech zespołów z trzecich miejsc w grupach, które zagrają w fazie pucharowej. Taka możliwość istnieje na mistrzostwach kontynentu od ośmiu lat, kiedy Europejska Unia Związków Piłkarskich (UEFA) powiększyła liczbę uczestników turnieju finałowego z 16 do 24.

Kolejność drużyn z trzecich miejsc ustala się na podstawie następujących kryteriów: