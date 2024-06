Euro 2024. Włosi grają do końca. Rozpacz Chorwacji i Luki Modricia

Co za mecz! Co za scenariusz! Do 98. minuty Chorwacja prowadziła z Włochami 1:0 i była o krok od bezpośredniego awansu. Mattia Zaccagni golem w ostatniej akcji spotkania dał obrońcom tytułu remis i zapewnił wyjście z grupy.