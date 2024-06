W 69. minucie z ofensywną akcją ruszył prawy obrońca słoweńskiego NK Celje, Žan Karničnik. Chyba sam zdziwił się, z jaką łatwością szło mu zdobywanie przestrzeni z piłką przy nodze. Gdy futbolówkę oddał na lewo i pobiegł pod bramkę Serbii, po chwili dostał zwrotne podanie od Elšnika i je wykorzystał. Gol i euforia Słowenii, w pełni zasłużona.

Serbowie dążyli do wyrównania, ale robili to nieudolnie, a Jan Oblak to zbyt duży fachowiec w bramce, by dać się zaskoczyć byle jakiemu uderzeniu. W 95. minucie Serbia miała jednak rzut rożny (w pole karne pobiegł nawet jej bramkarz) i po wrzutce Ilicia, strzałem głową remis uratował Luka Jović, który najlepiej w swojej karierze prezentował się właśnie na niemieckich boiskach, w Eintrachcie Frankfurt.

Euro 2024. Słowenia — Serbia 1:1 [WIDEO]

Gol na 1:0 - Žan Karničnik (69. minuta)

Gol na 1:1 — Luka Jović (90.+5)