Moskal już po raz piąty został trenerem krakowskiego zespołu. 57-latek na stanowisku zastąpił Hiszpana Alberta Rude, który posadą zapłacił za brak awansu do Ekstraklasy, mimo że Wisła zdobyła w ostatnim sezonie Puchar Polski.

Reklama

Motyka, który rozegrał w barwach Wisły 370 meczów, jest przekonany, że to dobra decyzja władz klubu. - Kibice, mimo wywalczenia Pucharu Polski, przeżyli zawód. Nie można pozwolić sobie na kolejne błędy, dlatego trzeba szukać rozwiązania, w którym można się jak najmniej pomylić. Moskal jest osobą, która gwarantuje solidność w pracy i został bardzo sympatycznie przyjęty przez kibiców. To człowiek Wisły, który wraca do domu. Zrobi wszystko, aby nie zawieść - wyjaśnia „Rz”.

Czytaj więcej Piłka nożna Ekstraklasa. Dlaczego Jagiellonia Białystok została mistrzem Polski? Jagiellonia Białystok została pierwszy raz mistrzem Polski. Była lepsza od klubów bogatszych i mających większy potencjał. Ekstraklasa pozostaje jedną z najsłabszych lig w Europie.

Kazimierz Moskal spróbuje odbudować Wisłę Kraków

Nasz rozmówca uważa, że krakowski klub z Moskalem może wrócić do Ekstraklasy. - Jest w stanie odbudować Wisłę - zapewnia Motyka. - Moskal z ŁKS-em dwukrotnie uzyskał promocję do Ekstraklasy, a od ostatniego pobytu w Krakowie stał się innym trenerem. Dojrzał. Wcześniej głównie się uczył, a dziś jest już doświadczonym szkoleniowcem, który wie, czego chce.

Kluczem do sukcesu będzie oczywiście cierpliwość. - Jeśli będzie mu dane spokojnie popracować, to się uda. Kaziu jest takim trenerem, jakim był piłkarzem, czyli bardzo ambitnym — podkreśla Motyka.