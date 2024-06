Dla Michała Probierza będzie to ostatnia okazja, by przyjrzeć się piłkarzom przed wysłaniem do UEFA kadry, która pojedzie na Euro. Można więc spodziewać się, że selekcjoner będzie chciał na PGE Narodowym sprawdzić jak najwięcej zawodników.

W sobotę ostateczna kadra na Euro 2024. Kogo skreśli Michał Probierz?

- Nikogo jeszcze nie skreśliliśmy. Widzę po wszystkich, że bardzo im zależy, by pojechać na Euro - zaznacza Probierz. - Wiemy, że Ukraina to przeciwnik wymagający, ale chcemy osiągnąć w piątek dobry wynik. Będziemy starali się jednak minimalizować ryzyko, by uniknąć kontuzji przed turniejem.

Nazwiska 26 graczy, którzy znajdą się w kadrze na Euro, selekcjoner musi podać w piątek do północy. Swój wybór ogłosi opinii publicznej w sobotnie południe.

- Dla mnie będzie to jedna z najtrudniejszych decyzji - przyznaje selekcjoner i apeluje do kibiców o wsparcie dla piłkarzy, twierdząc, że atmosfera wokół reprezentacji jest negatywna.

Transmisja meczu Polska - Ukraina w piątek o 20.45 w TVP 1 i na tvpsport.pl