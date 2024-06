Jakub Piotrowski. O co zagra kadra na Euro 2024?

Jakub Piotrowski nie chciał odpowiedzieć na pytania o swoją przyszłość. Wiadomo jednak, że zwrócił na siebie uwagę klubów z silniejszych lig niż bułgarska.

Euro 2024. Jakub Piotrowski - z Bułgarii na piłkarskie salony W październiku zadebiutował w reprezentacji Polski, a miesiąc później strzelił dla niej pierwszego gola. Teraz Jakub Piotrowski pojedzie na pierwszy duży turniej, a o postępie, jaki zrobił, najlepiej świadczy, że powołanie go do kadry na Euro 2024 przez Michała Probierza nie budzi wątpliwości.

- Liczba bramek, jakie zdobyłem w minionym sezonie (11 goli w lidze, 17 we wszystkich rozgrywkach - przyp. red.), nawet mnie zaskoczyła - przyznaje. - Mam nadzieję, że na Euro pojedziemy z entuzjazmem i nastawieniem, by walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Wiadomo, że trafiliśmy do wymagającej grupy, ale wychodzimy na boisko po to, by wygrać. Każdy zawodnik musi wziąć odpowiedzialność za drużynę - dodaje.