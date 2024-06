Kylian Mbappe w Realu Madryt. Najdroższy darmowy transfer w historii (WIDEO)

W Realu mógł być już wcześniej

Skończyła się najdłuższa saga transferowa ostatnich lat. Francuski dziennik „Le Monde” zauważa, że Mbappe mógł być dla Realu jak Leo Messi i przyjść do zespołu „Królewskich” jak Argentyńczyk do Barcelony już jako dziecko. W wieku 14 lat przebywał przez tydzień w ośrodku treningowym madryckiego klubu, zaproszony przez Zinedine Zidane’a.

W 2017 roku, jeszcze kiedy był piłkarzem AS Monaco, liczył na transfer do Realu. – Zobaczymy się w Realu – powiedział hiszpańskim dziennikarzom. Musiał jednak poczekać, bo mało zdecydowanego wtedy Florentino Pereza uprzedził PSG. Paryżanie najpierw go wypożyczyli, a potem wykupili za 180 milionów euro.

Wraz z kolejnymi niepowodzeniami w Paryżu, europejskimi, bo we Francji zdobył 12 trofeów, temat przejścia do Realu nabrzmiewał. Katarscy właściciele PSG nie chcieli do tego dopuścić, pragnęli zachować ten piłkarski skarb na wieki. Mbappe stracił jednak cierpliwość do nieskutecznego w Europie paryskiego klubu. Wraz z końcem kontraktu zdecydował się opuścić Francję.

Mniejsza pensja w Madrycie, większe zyski z praw do wizerunku

„To najdroższy darmowy transfer w historii” – ironizuje strona brytyjskiego „Sky Sport”. Kapitan reprezentacji Francji odchodzi teoretycznie za darmo, ale za samo złożenie podpisu pod kontraktem otrzyma 100 milionów euro. Pieniądze trafią do kieszeni zawodnika, a nie PSG.