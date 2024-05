Płaca minimalna ma wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego - zapowiedziała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu pracy. Jaka to będzie kwota przy obecnym poziomie wynagrodzeń w Polsce i co o planach ministerstwa sądzą eksperci?