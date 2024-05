Juergen Klopp zapowiada odpoczynek od piłki

Posada na Old Trafford nie jest jedynym gorącym stanowiskiem w Anglii, jakie latem może zmienić właściciela. Już parę miesięcy temu rozstanie z Liverpoolem – po blisko dekadzie – zapowiedział Klopp. Wybrano nawet jego następcę (będzie nim Holender Arne Slot), bo Niemiec – w przeciwieństwie do Xaviego, który dał się namówić na pozostanie w Barcelonie – zdania w sprawie przyszłości nie zmienił.

To oznacza, że przed nim już tylko pożegnalny mecz na Anfield. W niedzielę do Liverpoolu przyjeżdża Wolverhampton. Bilety na to spotkanie rozeszły się już w styczniu, zaraz po tym, jak Klopp przekazał, że odchodzi.

Co będzie robił? Na razie wiadomo jedynie, że planuje odpoczynek od futbolu, ale długo bez piłkarskich emocji i adrenaliny z pewnością nie wytrzyma. Obiecał nawet, że kiedy już wróci, to nigdy nie poprowadzi żadnej innej angielskiej drużyny. I choć z takimi deklaracjami w jego branży bywa różnie, akurat Kloppowi wypada wierzyć.

Na rynku jest jeszcze kilku innych trenerów, których przyszłość rozpala wyobraźnię kibiców i działaczy. Są w tej grupie chociażby Zinedine Zidane oraz Jose Mourinho. Nazwisko pierwszego pojawia się niemal za każdym razem, gdy w jakimś wielkim klubie zwalnia się stanowisko. Zidane pracował dotychczas tylko w Realu Madryt, ale to wystarczyło, by przeszedł do historii, wygrywając trzykrotnie z rzędu Ligę Mistrzów (2016–2018).

Mourinho z Realem Europy nie podbił, a ostatnie trofeum wywalczył dwa lata temu z Romą (Liga Konferencji), ale w Rzymie już też mu podziękowano. Nikt nie ma wątpliwości, że prędzej czy później znajdzie się chętny na zatrudnienie Portugalczyka, choć jego aura wyjątkowości nie działa już na każdego.