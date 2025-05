Gdzie w przyszłym sezonie zagra Łukasz Fabiański? Do Legii Warszawa na pewno nie wróci

Niedawno Fabiański obchodził 40. urodziny, ale na razie nic nie wspomina o końcu kariery. To, plus informacja, że odejdzie z West Hamu, ożywiło spekulacje, czy byłby gotowy wrócić do Polski.

Do 2007 roku grał w Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski (2006). Wówczas został sprzedany do Arsenalu. Zanim w 2018 roku trafił do West Hamu, bronił jeszcze w Swansea.

Dlaczego Łukasz Fabiański nie wróci do Legii?

Kiedy okazało się, że po sezonie Fabiański stanie się wolnym zawodnikiem, pojawił się pomysł, że mógłby jak Artur Boruc zakończyć karierę przy Łazienkowskiej.

- Rozmawialiśmy z nim, ale w tym momencie nie jest zainteresowany powrotem do Polski. Kwestie rodzinne sprawiają, że najpewniej pozostanie w Anglii jeszcze przez kilka lat - opowiada dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.