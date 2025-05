Robert Lewandowski obejrzał genialne El Clasico. Barcelonie nic już nie odbierze mistrzostwa

Lewandowski być może z niepokojem patrzył na to, co dzieje się na murawie, ale to trwało tylko chwilę, bo Katalończycy rzucili się do odrabiania strat. Remontadę rozpoczął Eric Garcia, wyrównał Yamal, a na 3:2 trafił Raphinha, przymierzający się do przedłużenia kontraktu.

Była dopiero 34. minuta. Wydawało się, że nic nie jest w stanie przebić dramaturgią starć Barcelony z Interem. Piłkarze Flicka zafundowali jednak kibicom kolejne szalone widowisko. Mbappe przewrócił się w polu karnym, ale sędzia po analizie VAR odgwizdał spalonego. Niedługo później Raphinha wykorzystał błąd obrońców rywali i już do przerwy było 4:2.

Barcelona – Real. Wyścig o tytuł zakończony

W drugiej połowie Barcelona nie zdejmowała nogi z gazu, ale to Mbappe cieszył się ze skompletowania hat tricka. Real, choć nie brakowało mu sytuacji, nie poszedł jednak za ciosem i zmarnował okazję, by włączyć się jeszcze do walki o tytuł. Barcelona ma już siedem punktów przewagi, a do rozegrania pozostały tylko trzy kolejki, więc tę rywalizację można uznać za zakończoną.

Katalończycy mają podwójne powody do świętowania, bo po mistrzostwo sięgnęła też ich kobieca drużyna – i to szósty raz z rzędu. Ewa Pajor już w pierwszym sezonie zdobyła w lidze 23 bramki i zmierza po tytuł królowej strzelczyń. A przed nią jeszcze dwa finały: Ligi Mistrzyń (24 maja z Arsenalem) i krajowego pucharu (7 czerwca z Atletico Madryt).