„Lewandowski sprawiał wrażenie człowieka, któremu brakuje iskry” - ocenił dziennik „Mundo Deportivo”. Polakowi ucieka korona króla strzelców, bo Kylian Mbappe ma już trzy trafienia więcej (28).

Dlaczego Hansi Flick kazał piłkarzom zejść z boiska?

Barcelonie nie dane było świętować na murawie po ostatnim gwizdku sędziego, bo gospodarze włączyli zraszacze, a Hansi Flick nakazał swoim zawodnikom szybko zejść do szatni, by nie podgrzewać i tak napiętej atmosfery. Na szczęście udało się uniknąć wtargnięcia na murawę kibiców. Wzmocniono środki bezpieczeństwa, pamiętając, co wydarzyło się dwa lata temu, gdy Barcelona sięgnęła po tytuł na tym samym stadionie.

Fetę trzeba było więc przenieść do szatni, gdzie z piłkarzami bawił się prezes Joan Laporta. Zaległości Katalończycy będą mogli nadrobić w najbliższą niedzielę, kiedy podejmą Villarreal.

- Jestem bardzo dumny z zespołu, ale mamy potencjał na więcej – przekonuje Flick i już snuje ambitne plany na przyszły sezon. Nie jest tajemnicą, że celem numer jeden będzie triumf w Lidze Mistrzów. Szczęsny jeszcze jej nie wygrał. To powinna być wystarczająca zachęta, aby został w stolicy Katalonii na dłużej.