Czy Carlo Ancelotti odmieni reprezentację Brazylii

Rodrigues kieruje związkiem do dziś i nie chowa urazy do Ancelottiego. Zatrudniając Włocha, spełnił życzenie brazylijskich dziennikarzy, którzy nie mają dobrej opinii o rodzimych trenerach i domagali się powierzenia wreszcie kadry obcokrajowcowi. O słabości brazylijskiej myśli szkoleniowej miał świadczyć fakt, że z ostatnich pięciu mundiali Canarinhos eliminowały zespoły z Europy.

Ile będzie zarabiał Carlo Ancelotti jako selekcjoner Brazylii?

- Sprowadzenie Ancelottiego to coś więcej niż ruch strategiczny. To sygnał dla świata, że jesteśmy zdeterminowani, by odzyskać miejsce na szczycie. Razem napiszemy nowy, wspaniały rozdział brazylijskiego futbolu - podkreśla Rodrigues.

Ancelotti zdobywał mistrzostwo we wszystkich pięciu najsilniejszych ligach Europy i pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, ale z żadną reprezentacją jeszcze nie pracował, więc tym bardziej ciekawe jest, jak poradzi sobie na stanowisku, które wymaga innego modelu zarządzania zespołem.

Portal Globo informuje, że będzie zarabiał 10 mln euro rocznie, a w przypadku zdobycia mistrzostwa świata dostanie jeszcze 5 mln premii. Słychać, że otrzyma luksusowy apartament w Rio de Janeiro i będzie miał do dyspozycji prywatny odrzutowiec, by w komfortowych warunkach latać do Europy.

O czym Carlo Ancelotti rozmawiał z Neymarem i Casemiro?

Globo podaje także, że ​​Ancelotti kontaktował się już z kontuzjowanym Neymarem oraz Casemiro, z którym współpracował w Realu, by omówić przyszłość reprezentacji Brazylii. Obaj nie grali w niej od półtora roku, ale Włoch chce ich powrotu i widzi dla nich istotną rolę. Podobnie jak dla Antony'ego.