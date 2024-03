“To on pierwszy obraża i atakuje rywali. Nie bądź p…, piłka nożna jest dla mężczyzn” - skomentował na Twitterze przemówienie Brazylijczyka Jose Luis Chilavert, były bramkarz reprezentacji Paragwaju. - Na konferencji w Madrycie były kamery Netflixa i on zaczyna płakać. A co ma zrobić czarnoskóry, który zarabia 300 dolarów i ma czwórkę dzieci na utrzymaniu? On gra w Realu i do tego pierwszy prowokuje. Gdzie był, kiedy brazylijska policja biła argentyńskich kibiców? - denerwował się Chilavert w rozmowie z jedną z argentyńskich stacji radiowych.

Vinicius Junior: od biedaka do milionera

Vinicius Junior dziś jest milionerem, ale wychował się w biednej rodzinie, na przedmieściach Rio de Janeiro. Jego charakter kształtowała ulica, a futbol był szansą na wyrwanie się z nędzy.

Na ciele wytatuował sobie sentencję: "Dopóki kolor skóry będzie ważniejszy od błysku w oczach, będzie trwała wojna". Grożono mu już śmiercią, wieszano jego kukły, gwizdy i wyzwiska słyszy na niemal wszystkich hiszpańskich stadionach. Opuszczać LaLiga jednak nie planuje.

- Nie zrobię tego, bo dałbym rasistom to, czego chcą. Zamierzam nadal grać w najlepszym klubie świata i strzelać gole - zaznacza. I dalej toczy swoją krucjatę.