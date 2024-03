Walia - Polska. Znamy skład Polaków na decydujący mecz o Euro 2024

Pięć poprzednich meczów reprezentacji za kadencji Probierza pokazało, że trener kadry wyselekcjonował grupę, której ufa. Jego drużyna dwa ostatnie mecze o stawkę zaczynała w podobnym ustawieniu, a w wyjściowym składzie na pierwsze starcie barażowe z Estończykami (5:1) pojawiło się dziewięciu piłkarzy, którzy cztery miesiące wcześniej grali w Warszawie z Czechami (1:1).

Teraz także nikt nie spodziewał się rewolucji, zwłaszcza że selekcjoner podczas konferencji prasowej oznajmił, że to będzie podsumowanie jego półrocznej pracy i dodał: - Dokonaliśmy dużej selekcji. Ważne jest, żeby zawodnicy grali w sposób zbliżony do tego, co robią w klubach.

Walia — Polska. Znamy skład reprezentacji Polski

Polacy mecz z Walią rozpoczną więc składzie: Wojciech Szczęsny — Jakub Kiwior, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Przemysław Frankowski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński, Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Kontuzja sprawiła, że w meczowej kadrze zabrakło Matty'ego Casha, którego na zgrupowaniu zastąpił Paweł Wszołek. Wahadłowy Legii usiadł jednak tylko na trybunach, podobnie jak Paweł Bochniewicz oraz Jakub Moder. Decyzja dotycząca dwóch ostatnich była niespodzianką. Bochniewicz grał z Czechami od pierwszej minuty, a Moder pojawił się na boisku przeciwko Estończykom.