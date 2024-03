Największe wątpliwości dotyczą zdrowia Przemysława Frankowskiego. Wahadłowy RC Lens w pięciu poprzednich meczach drużyny narodowej za kadencji obecnego selekcjonera wychodził na boisko w podstawowym składzie i - aż do spotkania z Estonią - pozostawał na nim do ostatniego gwizdka. Problemy zdrowotne sprawiły, że 28-latek w czwartek nie wybiegł na drugą połowę.

- Doznał silnego stłuczenia mięśnia czworogłowego uda. Uraz jest bardzo bolesny, lecz istnieje duża szansa, że uda się doprowadzić go do pełnej zdolności do gry — wyjaśniał lekarz Jacek Jaroszewski, a sam piłkarz w nagraniu na kanale „Łączy nas piłka” przekonywał, że nie stało się nic poważnego i już we wtorek — przynajmniej na początku treningu, którego kwadrans był otwarty — ćwiczył z zespołem.

Frankowski pozostał w kadrze, w przeciwieństwie do Matty'ego Casha, który także miał problemy z mięśniem czworogłowym. Probierz odesłał ponadto na zgrupowanie młodzieżowej reprezentacji Polski Dominika Marczuka. Kadrę uzupełnił Paweł Wszołek, którego nie było na pierwszej liście powołanych. To on może być alternatywą dla Frankowskiego jako prawy wahadłowy.