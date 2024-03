Wciąż brakowało dryblingów, na które porywał się właściwie tylko Nicola Zalewski. Rezerwą pozostają stałe fragmenty gry, skoro zagrożenia nie przyniósł żaden z 17 rzutów rożnych.

Wiemy, że dla Probierza ważna jest stabilizacja. Selekcjoner mówił przed meczem, że chce bazować na pracy, którą wykonał z piłkarzami podczas dwóch jesiennych zgrupowań, więc w porównaniu z wyjściowym składem, który wystawił na listopadowy mecz z Czechami (1:1), dokonał tylko dwóch zmian.

Teraz znak zapytania unosi się przede wszystkim nad zdrowiem Przemysława Frankowskiego, który przeciwko Estończykom zagrał do przerwy. Zastąpił go Matty Cash, ale także doznał kontuzji i opuścił zgrupowanie. Nie zagra przez trzy tygodnie. Awaryjne powołanie dostał Paweł Wszołek, ale nie znalazł się w kadrze meczowej. To sugeruje, że Frankowski wyzdrowieć zdąży.

Walka — Polska. Jedziemy do jaskini smoka

Walijczycy wygrali 20 z 23 meczów u siebie, stadion w Cardiff to nie tyle jaskinia lwa, ile wręcz smoka. Druga strona medalu jest taka, że jednej z tych porażek doznali właśnie w meczu z Polakami (0:1). Nasza reprezentacja wygrała z Walią sześć ostatnich meczów. Przegraliśmy tylko raz – w 1973 r.

– Zespoły z Wysp Brytyjskich charakteryzuje prosta gra – mówi Lewandowski. – To drużyna zorganizowana w defensywie, która nastawia się na kontrataki. Dysponują szybkimi piłkarzami, którzy mają jakość – mówi Slisz. – Walijczycy grają bezpośrednią piłkę. Dążą do szybkich akcji, szukają kontr i często wrzucają piłkę w pole karne, ale mieliśmy czas, żeby się na to przygotować – dodaje Piotrowski.