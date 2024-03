Bayer na autostradzie do mistrzostwa. Czy pozbędzie się przydomka Neverkusen?

Zespołowość to największy atut Bayeru. Co ważne piłkarze nie tracą wiary w ciągłe wygrywanie, mimo plotek, które krążą od dłuższego czasu. Ich trener jest rozchwytywany, a w europejskich mediach co rusz pojawiają się kolejne spekulacje.

Hiszpanie piszą, że Xabi Alonso zastąpi Xaviego w Barcelonie, Niemcy - że zostanie trenerem Bayernu, a od niedawna Anglicy są przekonani, że to on przejmie schedę po Juergenie Kloppie w Liverpoolu. Warto przypomnieć, że Bask w przeszłości występował zarówno na Anfield, jak i w Monachium. Był też zawodnikiem Realu Madryt, który wprawdzie trenera zmieniać nie zamierza, ale niegdyś obecny szkoleniowiec tej drużyny - Carlo Ancelotti - przyznał, że widzi go w przyszłości na Santiago Bernabeu.

Skąd wziął się przydomek Neverkusen

Na razie jednak Xabi Alonso ma jeden cel: by z kronik niemieckiego futbolu wymazać na zawsze termin Neverkusen. Pojawił się on na przełomie XX i XXI wieku, gdy Bayer bez skutku próbował sięgnąć po mistrzostwo Niemiec. W latach 1997, 1999, 2000 i 2002 kończył Bundesligę na drugim miejscu. W pierwszych trzech przypadkach za Bayernem, a w ostatnim za Borussią Dortmund.

Zdarzało się, że patera wymykała się z rąk w sposób wręcz nieprawdopodobny. Jak w 2000 roku, kiedy to zespół z Leverkusen był liderem przed ostatnią kolejką i grał z Unterhaching - drużyną pewną utrzymania. Aptekarze - z Adamem Matyskiem w bramce - przegrali 0:2 na wyjeździe. Nawet w Monachium nie mogli uwierzyć, że w takich okolicznościach Bayern został mistrzem.

Teraz już nawet w Monachium nie wierzą, że może wydarzyć się coś podobnego. Piłkarze Bayernu nie mają nawet możliwości, by osobiście odebrać punkty Bayerowi, bo drużyny te oba mecze już rozegrały. Ekipa Xabiego Alonso dysponuje także jeszcze jednym atutem w postaci lepszego bilansu, bo w Monachium padł remis 2:2, a w lutym tego roku, w Leverkusen, gospodarze wygrali 3:0.