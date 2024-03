Wyścig o tytuł w Anglii jeszcze bardziej zacięty. Arsenal wyszedł na prowadzenie

Mecz na szczycie Premier League zamknął pewien etap - trenerskiej rywalizacji Juergena Kloppa i Pepa Guardioli na Wyspach. Przynajmniej tej ligowej. Obaj mogą spotkać się jeszcze w Pucharze Anglii, jeśli Liverpool i Manchester City nie odpadną w ćwierćfinale.

“Przez ostatnie osiem lat ten pojedynek malował niebo angielskiej piłki nożnej i przenosił ją w nowe i nieznane miejsca” - napisał przed niedzielnym spotkaniem “Guardian”.

Czy Liverpool został skrzywdzony w meczu z Manchesterem City

- Niektórzy rzucają ci wyzwanie, byś zrobił krok do przodu. To najlepszy rywal, jakiego miałem. Jego zespoły pomogły mi stać się lepszym trenerem - chwalił Kloppa Guardiola. - Wybitny trener mojego życia - odwzajemniał się uprzejmościami Klopp, który odlicza ostatnie miesiące do rozstania z Liverpoolem.

Nadal ma szansę pożegnać się z klubem poczwórną koroną. Zdobył już Puchar Ligi Angielskiej, jest bliski awansu do ćwierćfinału Ligi Europy (5:1 w pierwszym meczu ze Spartą Praga), za tydzień zagra o półfinał Pucharu Anglii (z Manchesterem United), a w Premier League jego zespół ustępuje Arsenalowi tylko gorszym bilansem bramkowym.