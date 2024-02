Chelsea Londyn wydała ponad miliard euro i wciąż tkwi w kryzysie

Mistrz świata trafił do Chelsea rok temu za 121 mln euro, zostając najdroższym piłkarzem sprowadzonym kiedykolwiek do Premier League. Piłkarsko się sprawdził, ale nie czuje się w Londynie najlepiej, co zrodziło plotki, że chętnie zmieniłby otoczenie. Wprawdzie agent Uriel Perez, zdementował doniesienia hiszpańskich mediów, ale nie wszystkich przekonał.

Chelsea Londyn w kryzysie. Liga Mistrzów ucieka

13 punktów, które traci Chelsea do czwartego w tabeli Tottenhamu Hotspur oznacza, że o Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie Boehly raczej może zapomnieć.

Strata do pozostałych miejsc pucharowych jest mniejsza, ale niewykluczone, że łatwiejszą drogą do Europy okaże się Puchar Anglii, gdzie londyńczycy są jedną z dziesięciu drużyn Premier League w 1/8 finału. Niepowodzenie oznaczałoby, że The Blues zabraknie w międzynarodowych rozgrywkach drugi sezon z rzędu, czyli sytuacji, która po raz ostatni wydarzyła się jeszcze przed erą Abramowicza.

Rosjanin zbudował w Londynie klub europejskiej klasy, skoro Chelsea po dwa razy wygrywała Ligę Mistrzów (2012, 2021) oraz Ligę Europy (2013, 2019). Dziś to już odległe wspomnienie.